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04.03.2019 17:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме закрыли секретное казино

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костроме при силовой поддержке Росгвардии накрыла особо охраняемое подпольное казино, посетители которого ежедневно проигрывали целые состояния.

Фото: AP Photo/Laurence Kesterson
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В Костроме обнаружили засекреченное казино, которое тайно обслуживало любителей игры в покер. Деятельность игорных клубов на территории России запрещена за пределами специально оборудованных зон. В Костроме место проведения азартных игр находилось в здании на проспекте Мира, 126, напротив парка "Берендеевка".

По данным полиции, в день проведения очередной игры силовики нагрянули в заведение. На момент спецоперации в помещении находилось 20 человек, в том числе пять организаторов встречи и 15 игроков.

- Владельцем подпольного заведения оказался ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичную деятельность житель областного центра. Спустя полтора года с момента уничтожения изъятого у него игрового оборудования мужчина закупил стол с сукном, карты и фишки и открыл новый нелегальный бизнес. Суточная выручка могла достигать 300 тысяч рублей за смену, - рассказали в УМВД.

Попасть в клуб могли только проверенные клиенты. О встречах они договаривались в закрытых группах мессенджеров, а само помещение находилось под охраной и было оснащено видеонаблюдением.

Во время спецоперации полиция изъяла из помещения все игровое оборудование, деньги и документы. Как сообщили в региональном СУ СКР, по факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ. Владельцам клуба грозит до четырех лет заключения и крупный штраф.

Справка "РГ"

"Расцвет" подпольных казино в Костроме пришелся на 2007-2014 годы, когда игорные клубы работали практически во всех районах города под прикрытием коррумпированных полицейских. После кадровых перестановок в руководстве УМВД игорные клубы, лишившись привычной "крыши", начали массово закрываться. В 2015 году Костромской областной суд вынес обвинительный приговор в отношении главного "борца с коррупцией" - начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В течение трех лет подполковник полиции вымогал взятки у дельцов подпольного игорного бизнеса. Они платили ему "за создание благоприятных условий для их деятельности" по 50 тысяч рублей ежемесячно, в общей сложности передав 1,1 миллиона рублей. Эти деньги полицейский тратил на приобретение антиквариата в свою коллекцию холодного оружия. За взяточничество суд приговорил силовика к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 45 миллионов рублей. Этот штраф стал крупнейшим в истории Костромы.

Одновременно по аналогичному делу о "покровительстве" охранной структуры был осужден главный полицейский Шарьинского района области, которому дали восемь лет заключения и приговорили к штрафу в 140 миллионов рублей. "Вывести на чистую воду" обоих полицейских помогли разработки управления собственной безопасности регионального УМВД.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Борьба с азартными играми
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