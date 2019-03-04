В Твери СК возбудил дело в отношении перевозчика после ДТП с автобусом

В Тверской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 3 марта на автодороге Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино автомобиль Nissan Almera столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes, двигавшимся из Сергиева Посада в Тверь. В результате микроавтобус улетел в кювет, перевернувшись на крышу. Пострадали шесть его пассажиров, в том числе двое - тяжело.

Как выяснило следствие, на основании путевого листа водитель микроавтобуса получил задание по перевозке пассажиров на автомобиле Mercedes benz по маршруту "г. Кашин Тверской области - г. Калязин Тверской области - г. Сергиев Посад Московской области". Однако разрешения на право работы по маршруту тверская компания не имела. Более того, микроавтобус был выпущен на линию, несмотря на выявленные на техосмотре технические неисправности.

- Ненадлежащие действия должностных лиц, связанные с несоблюдением ими требований нормативных актов, регулирующих безопасность движения, эксплуатацию транспортного средства, порядка осуществления перевозок пассажиров, повлекли за собой ДТП, - рассказали в следственном управлении СК РФ по Тверской области.

По мнению следствия, указанные обстоятельства свидетельствуют об оказании услуг по междугородной перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По соответствующей статье УК РФ Кашинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.