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03.03.2019 20:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тверская полиция завела уголовное дело о ДТП с 11 пострадавшими

Текст: Антон Валагин (Тверь)
Фото: Управление СКР по Тверской области Фото: Управление СКР по Тверской области
Фото: Управление СКР по Тверской области

Следственное управление УМВД по Тверской области возбудило уголовное дело по факту аварии, в которой пострадали 11 человек.

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Напомним, в 12.15 на трассе Калязин-Кашин Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes, ехавшим из Сергиева Посада в Тверь. В аварии пострадали оба водителя, пассажир Nissan и восемь пассажиров микроавтобуса. Три человека находятся в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемым является водитель легкового автомобиля, сообщили ТАСС в региональном УМВД.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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