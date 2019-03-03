Тверская полиция завела уголовное дело о ДТП с 11 пострадавшими

Следственное управление УМВД по Тверской области возбудило уголовное дело по факту аварии, в которой пострадали 11 человек.

Напомним, в 12.15 на трассе Калязин-Кашин Nissan Almera выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes, ехавшим из Сергиева Посада в Тверь. В аварии пострадали оба водителя, пассажир Nissan и восемь пассажиров микроавтобуса. Три человека находятся в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемым является водитель легкового автомобиля, сообщили ТАСС в региональном УМВД.