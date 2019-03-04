СК опубликовал видео убийства замдиректора электросетей Орска

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места убийства 38-летнего замдиректора по реализации услуг Орского филиала ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго". Ведомство обратилось к гражданам за помощью в розыске киллера.

Как уже писала "РГ", трагедия произошла сегодня около восьми часов утра в подъезде многоэтажки на улице Коваленко в Орске. Тело мужчины обнаружили соседи, услышавшие выстрелы.

Преступника запечатлела камера видеонаблюдения.

- Гражданам, располагающим какой-либо информацией о данном человеке, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Анонимность гарантируется, - отметили в СУ СК по Оренбургской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Рассматриваются различные версии. В ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для дела.