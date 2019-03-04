В Башкирии накажут медиков, наложивших пенсионерке шину из швабры

В Кушнаренковском районе прокуратура закончила проверку случая, когда 82-летней пенсионерке наложили на место перелома гипс с использованием швабры. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Напомним, инцидент произошел в феврале в приемном отделении центральной районной больницы. Пенсионерке диагностировали перелом и наложили гипс, но вместо шины там торчал кусок швабры.

Как уточнили в прокуратуре Башкирии, врачи нарушили законодательство в сфере здравоохранения, использовав в качестве шины подручное средство немедицинского назначения. То есть часть швабры для мытья полов.

В ходе проверки выяснилось, что специализированные шины в больнице при этом были. Надзорный орган потребовал, чтобы главврач райбольницы наказал виновных в дисциплинарном порядке.