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04.03.2019 11:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии накажут медиков, наложивших пенсионерке шину из швабры

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Кушнаренковском районе прокуратура закончила проверку случая, когда 82-летней пенсионерке наложили на место перелома гипс с использованием швабры. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Фото: iStock
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Напомним, инцидент произошел в феврале в приемном отделении центральной районной больницы. Пенсионерке диагностировали перелом и наложили гипс, но вместо шины там торчал кусок швабры.

Как уточнили в прокуратуре Башкирии, врачи нарушили законодательство в сфере здравоохранения, использовав в качестве шины подручное средство немедицинского назначения. То есть часть швабры для мытья полов.

В ходе проверки выяснилось, что специализированные шины в больнице при этом были. Надзорный орган потребовал, чтобы главврач райбольницы наказал виновных в дисциплинарном порядке.

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