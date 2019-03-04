В Саратовской области снегопад перекрыл проезд к 42 селам

В Саратовской области, по данным комиссии по чрезвычайным ситуациям при региональном правительстве, из-за снегопада затруднен проезд к 42 населенным пунктам.

Как сообщает областное правительство, особенно сложная ситуация в Озинском, Новоузенском, Александрово-Гайском, Дергачевском районах, где метель усиливается.

- Ситуация в ряде районов, действительно, тяжёлая. Губернатор Валерий Радаев четко определил задачу - ни одно обращение людей не должно остаться без внимания. Максимально быстро необходимо расчищать проезд к населенным пунктам, так же оперативно отрабатывать проблемные ситуации на дорогах, когда автомобилисты нуждаются в помощи, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства области Роман Бусаргин.

На федеральных трассах в регионе ограничений движения пока нет, однако из-за сложных погодных условий закрыт пограничный переход в Озинском районе в Казахстан.