Минздрав Югры сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом

Пострадавшие в ДТП с автобусом и грузовиком в Югре получили легкие травмы.

Авария на четвертом километре трассы Нягань - Талинка произошла около восьми утра по местному времени. По информации Госавтоинспекции, грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом въехал в стоявший на обочине большегруз MAN. Из-за удара полуприцеп вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом Fiat.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Югры, в аварии пострадали семь человек. Погибших нет. С легкими травмами пассажиры микроавтобуса - сотрудники одного из предприятий - и два водителя были доставлены в больницу Нягани.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.