Ветеринары опровергли слухи про суп из паразитов в курганской школе

Изображенный на фотографии необычный кусок мяса в тарелке школьной столовой в Юргамышском районе не является каким-либо паразитом либо патологически измененной тканью животного, заявили в Управлении ветеринарии Курганской области.

- Это участок слизистой оболочки преддверия ротовой полости крупного или мелкого рогатого скота, покрытый так называемыми конусовидными сосочками, длина которых может достигать одного сантиметра, - пояснили в ведомстве. - Сосочки являются анатомической видовой особенностью коров и овец и предназначены для того, чтобы в процессе пережевывания корм не выпадал из уголков рта. Участки тканей также используются при производстве пищевой продукции. Но, разумеется, при изготовлении тушенки высшего сорта использование сырья такой низкой категории не предполагается.

Напомним, скандальная фотография с куском мяса с белыми отростками из юргамышской школьной столовой появилась 18 февраля в соцсети. Автор фото подписал: "Вот чем в нашей школьной столовой кормят детей". Снимок буквально взорвал интернет. Люди гадали, что это могло быть. Были мнения, что "суп из доисторического животного" мог на самом деле содержать червей-гельминтов - коровьих паразитов.

Тем временем в департаменте образования и науки Курганской области не уверены, что юргамышских школьников пытались накормить супом с мясом сомнительного происхождения, потому что никто этот кусочек субпродукта не видел, только на фотографии. По словам директора ведомства Эдуарда Абрамова, в тот день на обед в школе был суп с тушенкой высшего сорта, промаркированной ГОСТом, изготовленной на одном из предприятий Зауралья.

Расследованием инцидента занимаются следствие, прокуратура и Роспотребнадзор. Результаты до сих пор неизвестны.