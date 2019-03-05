У посетителей суши-бара в Оренбуржье выявили сальмонеллез

Причиной вспышки инфекции в Гае, где заболели 35 посетителей местного суши-бара, стал возбудитель сальмонеллеза.

Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области. Из 35 пострадавших одиннадцать - дети.

- При лабораторном исследовании из диагностического материала от больных и сотрудников суши-бара, пищевых продуктов, смывов с производственного оборудования и инвентаря выделен возбудитель сальмонеллеза, - пояснили в ведомстве.

Специалисты выявили здесь также нарушения санитарного законодательства и требований техрегламентов Таможенного cоюза. На владельца точки составлены протоколы по части 1 статьи 14.43 и статье 6.3 КоАП РФ.

Работа суши-бара приостановлена, протокол о временном приостановлении деятельности и административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ направлен в суд.

Как уже писала "РГ", по факту ЧП возбуждено уголовное дело.