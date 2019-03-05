В Башкирии полицейского заподозрили в избиении подчиненной

В Белорецком районе Башкирии замначальника следственного отдела полиции стал фигурантом уголовного дела за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей 23-летней подчиненной. Кроме того, подозреваемый угрожал девушке убийством.

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, 28 февраля подозреваемый и следователь того же отдела поссорились. Причину конфликта следствие не уточняет. Но известно, что мужчина угрожал девушке убийством и стал сжимать руками ее шею, а затем все-таки отпустил. Синяки, оставленные на теле девушки, эксперты квалифицировали как легкий вред здоровью.

Напомним, о конфликте ранее сообщила сама девушка, заявив об избиении начальником. По данному факту региональный следком инициировал доследственную проверку. Теперь в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч 1 ст 115 УК РФ) и угроза убийством (ч 1 ст 119 УК РФ).

Подозреваемый на момент инцидента также занимал должность начальника отделения по расследованию преступлений против личности райотдела полиции. Однако после того как стало известно о его ссоре с подчиненной, МВД по Башкирии провело служебную проверку, по результатам которой начальника следственного подразделения уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.