Новости

Премьера "Шерлока Холмса 3" Гая Ричи перенесена на год 12:27
В Башкирии умерла пенсионерка, которой наложили шину из швабры 12:25
В Приамурье сотрудники "Почты России" отбились от грабителей 12:23
Под Ульяновском бродячая собака покусала лицо семилетней девочки 12:19
В Саратовской области задержали пятерых подозреваемых в экстремизме 12:11
Книга рекордов Гиннесса одобрила уральцу поездку на самокате в Дубай 12:08
Россия обучит китайских военных работе на С-400 12:08
В Альпах найдены неизвестные науке рыбы возрастом 240 миллионов лет 12:05
Названы три простых правила высокой продолжительности жизни 12:00
В Антарктике появится национальная инспекция 11:52
Любимая актриса Трампа жестко раскритиковала активисток движения #MeToo 11:52
В Петербурге началась церемония прощания с Жоресом Алферовым 11:52
Skoda официально представила бюджетный кроссовер Kamiq 11:51
На Колыме директор школы стал фигурантом дела об унижении учеников 11:49
На Урале осудили директора школы, где погиб ребенок 11:49
В России изымут из продажи еще один препарат с фенспиридом 11:48
Лукашенко: Создание равных условий - основной принцип союзного проекта 11:48
В Ростове инвалида из КБР осудили на 18 лет за подготовку терактов 11:47
В России начались продажи новой Toyota Corolla 11:44
Госдума уточнила полномочия регионов в сфере поддержки промышленности 11:40
В ЕАЭС стартовал проект по защите конкуренции на рынке медтехники 11:40
Затонувший норвежский фрегат Helge Ingstad планируют вернуть в строй 11:35
В Башкирии полицейского заподозрили в избиении подчиненной 11:33
Джонни Депп обвинил бывшую жену в изменах с Илоном Маском 11:29
В Крыму арестован торговавший российским гражданством украинец 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
05.03.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии полицейского заподозрили в избиении подчиненной

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Белорецком районе Башкирии замначальника следственного отдела полиции стал фигурантом уголовного дела за умышленное причинение легкого вреда здоровью своей 23-летней подчиненной. Кроме того, подозреваемый угрожал девушке убийством.

В Прикамье сотрудник ДПС обстрелял полицейских

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, 28 февраля подозреваемый и следователь того же отдела поссорились. Причину конфликта следствие не уточняет. Но известно, что мужчина угрожал девушке убийством и стал сжимать руками ее шею, а затем все-таки отпустил. Синяки, оставленные на теле девушки, эксперты квалифицировали как легкий вред здоровью.

Напомним, о конфликте ранее сообщила сама девушка, заявив об избиении начальником. По данному факту региональный следком инициировал доследственную проверку. Теперь в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям – умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч 1 ст 115 УК РФ) и угроза убийством (ч 1 ст 119 УК РФ).

Подозреваемый на момент инцидента также занимал должность начальника отделения по расследованию преступлений против личности райотдела полиции. Однако после того как стало известно о его ссоре с подчиненной, МВД по Башкирии провело служебную проверку, по результатам которой начальника следственного подразделения уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме утвердили график рассмотрения законопроекта о повышении пенсий
В AliExpress прокомментировали старт продаж автомобилей в России
В России могут установить минимальную цену на пиво
В Подмосковье арестовали подозреваемую в ложных звонках о минировании
Экс-главу Renault-Nissan Карлоса Гона отпустят под залог