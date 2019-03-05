В Кемерове арестован пассажир, "заминировавший" самолет

Трое суток административного ареста получил пассажир, сообщивший о ложном минировании авиалайнера.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на мировой суд Заводского района Кемерова, речь идет о пассажире самолета авиакомпании "Сибирь", по вине которого в минувшее воскресенье воздушное судно вылетело из столицы Кузбасса в Москву на три часа позже. Рейс задержали после того, как бывший солист Большого театра сообщил, что у него в сумке находится бомба.

В Кемерово из столицы хореограф прибыл на детский танцевальный конкурс в качестве судьи. И по окончании состязаний утром 3 марта должен был вернуться в Москву. По данным источника в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении пассажира уголовного дела.