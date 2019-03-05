Экс-солиста Большого театра заподозрили в "минировании" самолета

Уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в аэропорту Кемерова возбудили сотрудники транспортной полиции в отношении бывшего солиста Большого театра.

59-летний житель российской столицы, поднявшись на борт воздушного судна, которое готовилось вылететь в Москву, заявил, что в его ручной клади находится взрывное устройство. Диспетчер аэропорта немедленно сообщил об этом в дежурную часть линейного отделения полиции. Его сотрудники вместе с коллегами из УФСБ и ГУ МВД России по Кемеровской области эвакуировали пассажиров, экипаж лайнера и персонал Международного аэропорта имени А. А. Леонова. Досмотр "террориста", обследование территории со служебно-розыскной собакой не выявило никаких представляющих опасность предметов и веществ. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме, самолет отправился по маршруту с небольшой задержкой.

Правонарушителя доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он находится в нетрезвом состоянии: содержание алкоголя в крови задержанного достигало 1,7 промилле. Свои действия он объяснил нежеланием убирать сумку из прохода салона воздушного судна.

- В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), мировой суд Заводского судебного района Кемерова назначил ему трое суток административного ареста, - уточнили в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу. - Сейчас отделом дознания Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по части первой статьи 207 УК РФ, предусматривающей до трех лет лишения свободы. Вопрос об избрании меры пресечения решается.