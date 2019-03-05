В Калининграде полицейских обвинили в краже янтаря на 11 млн рублей

В Калининграде следователи предъявили обвинение четверым сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону. По версии следствия, полицейские во время обыска присвоили янтарь и украшения из него стоимостью более 11 миллионов рублей.

Инцидент произошел в июле 2017 года, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области. Трое сотрудники УЭБ и ПК пришли с обыском в магазин, торгующий янтарем. После ухода полицейских сотрудники торговой точки недосчитались крупной партии необработанного камня и янтарных изделий. Как установили следователи, дорогостоящий минерал и украшения похитили полицейские.

Кроме того, по данным следствия, правоохранители забрали наличные, найденные в помещениях магазина. Речь идет о 12,5 тысячи долларов США. В протоколе обыска об изъятии денег ничего не говорилось. Пострадал и один из покупателей, который в неудачное время оказался в магазине. У него незаконно изъяли янтарь-сырец стоимостью не менее пяти тысяч рублей.

Уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", связанное с изъятием валюты, следователи возбудили в августе 2017 года. В апреле 2018-го появилось дело о краже янтаря. Дела объединили в одно производство.

Троих сотрудников полиции, организовавших обыск, задержали еще в 2017 году. Позже следователи установили личность их сообщника, также работавшего в калининградской полиции. Он стал четвертым фигурантом уголовного дела.

- Знакомиться с материалами уголовного дела сторона обвинения начала в конце декабря 2018 года, - рассказывает старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко. - Потерпевшие ознакомились с материалами еще раньше. Окончательное обвинение следователи предъявили в октябре 2018-го.

Как отмечают в калининградской полиции, должностное преступление выявили сотрудники подразделений собственной безопасности УМВД во взаимодействии с ФСБ. Прошла служебная проверка, обвиняемых отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если вину полицейских установит суд, их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, их непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности - вплоть до освобождения от занимаемых должностей.