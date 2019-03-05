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05.03.2019 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа предварительная причина стрельбы в кубанской школе

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Власти Темрюкского района Краснодарского края озвучили предварительную причину ЧП в школе в станице Ахтанизовская. По данным районной администрации, стрелявший в сверстников подросток вымогал у них деньги.

По факту стрельбы у нижегородской школы возбудили дело

Напомним, 15-летний школьник открыл стрельбу из пневматического оружия рядом с местной школой. В результате пострадали пять учащихся.

- По предварительной информации, стрелявший требовал деньги у учащихся рядом с продуктовым магазином, куда дети выбегают во время перемены. Они отказали, в итоге вымогатель начал стрелять, - рассказали в администрации.

Как выяснилось, инцидент произошел утром 4 марта. В настоящее время правоохранители выясняются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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