Названа предварительная причина стрельбы в кубанской школе

Власти Темрюкского района Краснодарского края озвучили предварительную причину ЧП в школе в станице Ахтанизовская. По данным районной администрации, стрелявший в сверстников подросток вымогал у них деньги.

Напомним, 15-летний школьник открыл стрельбу из пневматического оружия рядом с местной школой. В результате пострадали пять учащихся.

- По предварительной информации, стрелявший требовал деньги у учащихся рядом с продуктовым магазином, куда дети выбегают во время перемены. Они отказали, в итоге вымогатель начал стрелять, - рассказали в администрации.

Как выяснилось, инцидент произошел утром 4 марта. В настоящее время правоохранители выясняются все обстоятельства произошедшего.