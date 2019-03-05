В кубанской школе рассказали об устроившем перестрелку подростке

Стали известны подробности перестрелки в кубанской станице Ахтанизовской между учениками школы №10. Оказалось, стрельба в Темрюкском районе края на деле оказалась бытовым конфликтом, а пострадавшие школьники отделались небольшими ранениями мягких тканей и их быстро отпустили домой.

- Инцидент произошел на одной из улиц станицы вне здания школы, - сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов. - 15-летний подросток начал стрелять из пневматического пистолета в ходе конфликта между ним и другими школьниками.

Как выяснилось, происшествие случилось 4 марта, но известно о нем стало только сегодня. По предварительной информации, старшеклассник вымогал деньги у учеников рядом с продуктовым магазином, куда дети выбежали во время перемены. А когда они ему отказали - открыл огонь.

- Ко мне подошел Антон (имя изменено) и стал требовать деньги, - рассказал один из пострадавших в перестрелке школьников, - В руках у него был пистолет, и, по его словам, ему деньги нужны были на пульки. Я сказал, что денег не дам. И тогда он начал стрелять по ногам, а потом еще и в спину. Рядом стояли еще ребята из разных классов. Он начал стрелять и по ним. Взрослых рядом не было, продавец в ларьке не видела всего этого.

Позже стало известно, что открывший стрельбу подросток не присутствовал на первых двух уроках. А о том, что он принес в школу пневматический пистолет, директор и завуч узнали только во время большой перемены. От старшеклассника потребовали отдать оружие, но он отказался, сказав, что пистолета у него уже нет.

- Как только стало известно об этом ЧП, мы тут же связались с Темрюкским районом, администрацией Ахтанизовского сельского поселения и школой, где учатся все участники инцидента, - рассказала "РГ" кубанский детский омбудсмен Татьяна Ковалева. - По факту случившегося создана оперативная группа, которая продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. Во вторник в школе прошло собрание, на котором родителям разъяснили их права. С подростком, устроившим стрельбу, и его законным представителем - мамой, работают представители уполномоченных органов.

Известно, что подросток с 2016 года состоит на внутришкольном учете. Сейчас с ним и его мамой работают сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних.

По словам учеников школы, подросток, устроивший стрельбу - якобы конфликтный парень. До этого у него были столкновения с другими учащимися.

Как рассказал глава сельского поселения станицы Ахтанизовской Сергей Суслов, мать воспитывает подростка самостоятельно, поскольку его отец умер. У мальчика есть также младшая родная сестра. Однако семья не является неблагополучной: в органах опеки не состоит, финансовых затруднений не испытывает, мать работает. Подростка поставили на внутришкольный учет за прогулы уроков, но в других серьезных нарушениях он раньше замечен не был.