Новости

В Госдуме объяснили намерение "Нафтогаза" пожаловаться на "Газпром" 18:35
В Приамурье после смерти ребенка завели дело на органы опеки 18:28
Боец Магомедшарипов вышел на шестое место в своем дивизионе UFC 18:12
Трамп: Демократы спятили, а Хиллари Клинтон криводушна 18:12
В Таганроге музей-заповедник приобрел рояль за 2,6 млн рублей 18:06
Новый компактный кроссовер Mazda представлен официально 18:05
В кубанской школе рассказали об устроившем перестрелку подростке 18:01
Появились подробности смерти звезды "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри 17:59
Ботать будет мультитащер: составлен "олимпиадный" словарь для школьников 17:52
В московской клинике рухнул лифт с пассажирами 17:50
В Кирове депутата гордумы объявили в розыск по делу о хищении 17:48
Планетологи обнаружили удивительную связь Марса и Земли 17:45
Названа самая молодая миллиардерша в истории 17:43
Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" вернулся из Сирии в Севастополь 17:40
У американских танкистов появится виртуальный помощник 17:38
Ученый предложил оставить косаток в бухте Средней 17:35
Владимирская продавщица объяснила, почему нокаутировала посетителя 17:30
Видео: 7 признаков, по которым можно распознать лжегазовщиков 17:27
Макей: Беларусь готова к подписанию ключевых документов с ЕС 17:24
Гиперкар Bugatti стал самым дорогим автомобилем в мире 17:22
Уилл Смит сыграет отца теннисисток Винус и Серены Уильямс 17:17
Фанаты The Prodigy "обвинили" футболиста Рэмзи в смерти Кита Флинта 17:16
Жореса Алферова похоронили на кладбище в Комарово 17:10
В книге XVI века найден уникальный перевод Авиценны 17:10
Король-лебедь: посвящение Людвигу II Баварскому от компании Montblanc 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Верховный суд защитил вкладчика в его споре с банком
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
Ошибки в организации дорожного движения загоняют водителей в ловушки
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
В "РГ" пройдет пресс-конференция о лицензировании автобусных перевозок
05.03.2019 18:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В кубанской школе рассказали об устроившем перестрелку подростке

Текст: Юрий Гень, Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Стали известны подробности перестрелки в кубанской станице Ахтанизовской между учениками школы №10. Оказалось, стрельба в Темрюкском районе края на деле оказалась бытовым конфликтом, а  пострадавшие школьники отделались небольшими ранениями мягких тканей и их быстро отпустили домой.

Фото: Александр Корольков/РГ
СК возбудил дело по факту инцидента в московской школе

- Инцидент произошел на одной из улиц станицы вне здания школы, - сообщил врио начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов. - 15-летний подросток начал стрелять из пневматического пистолета в ходе конфликта между ним и другими школьниками.

Как выяснилось, происшествие случилось 4 марта, но известно о нем стало только сегодня. По предварительной информации, старшеклассник вымогал деньги у учеников рядом с продуктовым магазином, куда дети выбежали во время перемены. А когда они ему отказали - открыл огонь.

- Ко мне подошел Антон (имя изменено) и стал требовать деньги, - рассказал один из пострадавших в перестрелке школьников, - В руках у него был пистолет, и, по его словам, ему деньги нужны были на пульки. Я сказал, что денег не дам. И тогда он начал стрелять по ногам, а потом еще и в спину. Рядом стояли еще ребята из разных классов. Он начал стрелять и по ним. Взрослых рядом не было, продавец в ларьке не видела всего этого.

Позже стало известно, что открывший стрельбу подросток не присутствовал на первых двух уроках. А о том, что он принес в школу пневматический пистолет, директор и завуч узнали только во время большой перемены. От старшеклассника потребовали отдать оружие, но он отказался, сказав, что пистолета у него уже нет.

Фото: iStock
В красноярской школе ученик устроил стрельбу

- Как только стало известно об этом ЧП,  мы тут же связались с Темрюкским районом, администрацией Ахтанизовского сельского поселения и школой, где учатся все участники инцидента, - рассказала "РГ" кубанский детский омбудсмен Татьяна Ковалева. - По факту случившегося создана оперативная группа, которая  продолжает выяснять все обстоятельства случившегося. Во вторник в школе прошло собрание, на котором родителям разъяснили их права. С подростком, устроившим стрельбу, и его законным представителем - мамой, работают представители уполномоченных органов.

Известно, что подросток с 2016 года состоит на внутришкольном учете. Сейчас с ним и его мамой работают сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних.

По словам учеников школы, подросток, устроивший стрельбу - якобы конфликтный парень. До этого у него были столкновения с другими учащимися.  

Как рассказал глава сельского поселения станицы Ахтанизовской Сергей Суслов, мать воспитывает подростка самостоятельно, поскольку его отец умер. У мальчика есть также младшая родная сестра. Однако семья не является неблагополучной: в органах опеки не состоит, финансовых затруднений не испытывает, мать работает. Подростка поставили на внутришкольный учет за прогулы уроков, но в других серьезных нарушениях он раньше замечен не был.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков заявил о девальвации расследований связей Трампа с Путиным
Москва не оставит без ответа отказ дипломату во въезде в Чехию
Forbes назвал богатейших людей России
Жореса Алферова похоронили на кладбище в Комарово
Стала известна цена за проезд по трассе М-11 Москва-Петербург