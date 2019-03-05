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05.03.2019 11:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове инвалида из КБР осудили на 18 лет за подготовку терактов

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону коллегия Северо-Кавказского военного суда вынесла приговор Владиславу Хохлачеву, который намеревался устроить в 2012 году серию террористических актов в Нальчике. Однако при подготовке взрывного устройства произошел самоподрыв и теракт не состоялся, а обвиняемый получил тяжелые травмы.

Фото: РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе судебного ведомства, 43-летний мужчина примкнул к запрещенной в России террористической организации "Нальчикский джамаат" еще в 2011 году. Вместе с сообщниками (в состав банды входили еще шесть человек) он принял участие в изготовлении девяти самодельных фугасов. Их общая мощность составила около 100 килограммов в тротиловом эквиваленте. Для наибольшего поражающего эффекта "адские машины" были начинены иголками, шурупами и металлическим ломом.

Бомбы планировалось заложить около зданий правоохранительных и государственных структур и одновременно взорвать в период с 21 по 23 февраля 2012 года. Однако одна из самодельных бомб на основе гранаты Ф-1 взорвалась, и Хохлачев оказался серьезно ранен - потерял левый глаз и повредил позвоночник. В результате подсудимый лишился возможности передвигаться самостоятельно, а его напарник погиб на месте. Его тело боевики закопали в подвале одной из дач в пригороде Нальчика.

Пока подсудимый залечивал раны сотрудники ФСБ ликвидировали "Нальчикский джамаат" - часть боевиков была ликвидирована, а другие осуждены. В 2015 году правоохранители вышли на Владислава Хохлачева, и в сентябре прошлого года он предстал перед судом.

"Рассмотрев 39 томов уголовного дела суд вынес решение. Назначить Владиславу Хохлачеву наказание в виде 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев", - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского военного суда.

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