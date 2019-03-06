Следствие возбудило дело о пожаре на заводе под Владимиром

Во Владимирской области возбудили уголовное дело после проверки на заводе "Русджам", где во время пожара пострадали семь человек.

По данным облпрокуратуры, 5 марта в бытовых помещениях завода "Русджам", где хранились краски, растворители и другие легковоспламеняющиеся жидкости, начался пожар. В огне пострадали семь работников предприятия.

- Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении требований по обеспечению безопасных условий и охраны труда, - пояснили в прокуратуре.

После проведенной на предприятии проверки прокуратура направила в правоохранительные органы материалы для решения вопроса о привлечении к ответственности виновных в произошедшем. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как уточнили в региональном СУ СКР, возгорание лакокрасочных материалов в бытовке ООО "РусДжам" "Стеклотара холдинг" произошло после завершения рабочей смены. Один пострадавший, получивший около 80 процентов ожогов тела, находится в реанимации.

По предварительным данным, люди, пострадавшие во время пожара, являются гражданами ближнего зарубежья.

Вечером 5 марта четверых пострадавших перевели на лечение в медцентр Нижнего Новгорода.