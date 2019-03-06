СК назвал возможные причины пожара на владимирском заводе

Следствие во Владимирской области обнародовало предварительные версии о причинах пожара на территории ООО "Русджам" Стеклотара холдинг" в Гороховце. Вероятной причиной пожара, в результате которого пострадали семь человек, назвали неосторожность при курении.

По данным СК, около 17 часов 5 марта семеро сотрудников строительно-монтажной бригады ООО "Спектра" из Санкт-Петербурга находились в помещении бытовки на территории завода стеклотары в Гороховце. Между гороховецким предприятием по производству стеклотары и ООО "Спектра" был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ. В бытовке, где рабочие переодевались после трудовой смены, хранились легковоспламеняющиеся жидкости, которые неожиданно загорелись.

- Заметив происходящее, сотрудники ООО "Русджам" Стеклотара холдинг" самостоятельно приняли меры к ликвидации пожара. По их свидетельствам, члены строительно-монтажной бригады с травмами выбегали из бытовки, - сообщили в СК.

В качестве возможных причин пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, а также замыкание электропроводки, к которой был подключен бытовой прибор.

После пожара пострадавших отправили в больницу. В самом тяжелом состоянии находится 32-летний рабочий, у которого обожжено 80 процентов поверхности тела. По решению владимирских врачей его вместе с двумя 25-летними коллегами и одним 21-летним доставили в Нижегородский ожоговый центр для оказания медицинской помощи в специализированных условиях. Остальные пострадавшие 24, 27 и 47 лет получают помощь в Гороховецкой ЦРБ.

В СК отметили, что все пострадавшие рабочие - иностранцы. На территории России они находятся на законных основаниях. Перед началом работ 5 марта им провели вводный инструктаж по технике безопасности и соблюдению правил пожарной безопасности.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда и техники безопасности". На заводе прошло изъятие документов, назначена серия экспертиз.