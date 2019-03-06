Новости

В Томске начали проверку после видео с матерящимся педагогом 12:44
Съемки сериала "Ривердэйл" остановлены после смерти Люка Перри 12:40
Новая Hyundai Sonata: фото, видео 12:40
Skoda показала электрический купе-кроссовер 12:36
Госдума одобрила ограничения на снятие наличных с анонимных карт 12:35
Дэнни Бойл планировал убить Джеймса Бонда 12:33
В Барнаульском зоопарке впервые родились гималайские медвежата 12:22
Врачи назвали неожиданную причину желтизны зубов 12:11
На разрезе в Новосибирской области погиб рабочий 12:10
Жан-Мишель Кусто приедет в Приморье спасать косаток и белух 12:05
Седан Geely подешевел на 140 тысяч рублей 12:01
Рэпер Хаски обжалует решение суда о блокировке четырех клипов 11:56
СК назвал возможные причины пожара на владимирском заводе 11:53
Глава минздрава Ингушетии спасла пассажирку во время перелета 11:53
Американский генерал назвал турецкие С-400 серьезной угрозой для F-35 11:53
В Чите сотрудница почты присвоила себе 100 посылок 11:52
Mitsubishi ASX обновился в четвертый раз 11:40
Эрмитаж попал в список лучших достопримечательностей мира 11:38
Биатлонисты РФ заняли пьедестал в спринте на Универсиаде 11:35
В поезде Калининград-Москва нашли крупную партию контрабандного янтаря 11:33
Москвичей предупредили о метели и резком похолодании 11:29
В Тульской области школьный автобус попал в ДТП 11:26
Глава Минздрава оказала помощь пассажирке во время перелета в Ташкент 11:22
В Ингушетии экс-главу района заподозрили в растрате 25 млн рублей 11:22
США собрались использовать рыб и креветок для обнаружения подлодок 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
ВС объяснил, можно ли увеличивать квартиру за счет крыш и лифтов
На какие фильмы сводить любимую в праздник
На какие фильмы сводить любимую в праздник
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
Социальный налоговый вычет распространят на жизненно важные лекарства
06.03.2019 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назвал возможные причины пожара на владимирском заводе

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Следствие во Владимирской области обнародовало предварительные версии о причинах пожара на территории ООО "Русджам" Стеклотара холдинг" в Гороховце. Вероятной причиной пожара, в результате которого пострадали семь человек, назвали неосторожность при курении.

Следствие возбудило дело о пожаре на заводе под Владимиром

По данным СК, около 17 часов 5 марта семеро сотрудников строительно-монтажной бригады ООО "Спектра" из Санкт-Петербурга находились в помещении бытовки на территории завода стеклотары в Гороховце. Между гороховецким предприятием по производству стеклотары и ООО "Спектра" был заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ. В бытовке, где рабочие переодевались после трудовой смены, хранились легковоспламеняющиеся жидкости, которые неожиданно загорелись.

- Заметив происходящее, сотрудники ООО "Русджам" Стеклотара холдинг" самостоятельно приняли меры к ликвидации пожара. По их свидетельствам, члены строительно-монтажной бригады с травмами выбегали из бытовки, - сообщили в СК.

В качестве возможных причин пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, а также замыкание электропроводки, к которой был подключен бытовой прибор.

После пожара пострадавших отправили в больницу. В самом тяжелом состоянии находится 32-летний рабочий, у которого обожжено 80 процентов поверхности тела. По решению владимирских врачей его вместе с двумя 25-летними коллегами и одним 21-летним доставили в Нижегородский ожоговый центр для оказания медицинской помощи в специализированных условиях. Остальные пострадавшие 24, 27 и 47 лет получают помощь в Гороховецкой ЦРБ.

Лифт с десятью пассажирами рухнул в подвал в ивановском ТЦ

В СК отметили, что все пострадавшие рабочие - иностранцы. На территории России они находятся на законных основаниях. Перед началом работ 5 марта им провели вводный инструктаж по технике безопасности и соблюдению правил пожарной безопасности.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ "Нарушение правил охраны труда и техники безопасности". На заводе прошло изъятие документов, назначена серия экспертиз.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев поручил проработать организацию раздельного сбора мусора
Экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон заплатил за свое освобождение
Москвичей предупредили о метели и резком похолодании
Найденные в Лондоне бомбы объяснили реакцией ирландских радикалов на Brexit
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле