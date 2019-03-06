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06.03.2019 08:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Директор хабаровского "Водоканала" пойдет под суд

Текст: Юлия Гарднер

Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении директора, Владимира Стеблевского, и главного бухгалтера хабаровского МУП "Водоканал". Их обвиняют в хищении бюджетных средств при строительстве Тунгусского водозабора.

По версии следствия, с 2010 по 2016 годы Стеблевский вместе со своим заместителем, главным инженером предприятия, двумя представителями иностранной компании и местным предпринимателем растратили более 19 миллионов рублей из бюджета Хабаровска.

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Так, по завышенной цене у предпринимателя и компании было закуплено насосное оборудование для строительства водозаборных сооружений Тунгусского месторождения. Разницу между реальной и завышенной стоимостью участники сговора поделили между собой. Используя такую же схему, они растратили более 144 миллионов рублей, купив электротехническое оборудование для водозабора.

"Кроме того, директор "Водоканала" совместно с главным бухгалтером заключили договор с аффилированной организацией ООО "Даль-Оха" на поставку оксихлорида аллюминия по завышенной цене, причинив бюджету города ущерб на сумму более 26 миллионов рублей", - сообщает краевая прокуратура.

Стеблевскому также вменяют получение коммерческого подкупа на 28 миллионов. Помимо этого, он и главный инженер МУПа подключили ООО "Тунгусский родник", принадлежащее их родственникам, к централизованной сети холодного водоснабжения без оплаты, причинив ущерб предприятию на пять миллионов рублей.

В марте 2017 года Стеблевский легализовал свыше 60 миллионов, заключив договоры страхования своей жизни и жизней родственников.

Ранее бывшего заместителя директора приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафам на 3,4 миллиона рублей.

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