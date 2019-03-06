После отравления школьников в Оренбуржье возбудили дело

В Ясном Оренбургской области после отравления детей в школьной столовой возбудили уголовное дело. Тем временем прокуратура требует привлечь к ответственности и сотрудника регионального Роспотребнадзора, проверявшего учреждение за три месяца до ЧП и закрывшего глаза на выявленные нарушения.

Как сообщила областная прокуратура, 22 января пять учеников ясненской средней школы №2 были доставлены в инфекционное отделение местной горбольницы с признаками пищевого отравления. Прокурорская проверка показала, что услуги, которые оказывались в школьном пищеблоке, не соответствовали нормам СанПиН и требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

Кроме того, выяснилось, что в октябре 2018 года сотрудник Роспотребнадзора проводил проверку в школе, но оставил без внимания факты несоблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

- Только после отравления детей, в январе 2019 года контролирующий орган внес в адрес директора образовательного учреждения представление об устранении выявленных нарушений, - отметили в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство потребовало возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения уполномоченным лицом возложенных на него обязанностей. Материалы проверки направлены в следственные органы.