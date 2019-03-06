Отряд "Доброспас-Омск" уже восемь лет занимается поиском пропавших земляков. За это время ребята выходили в рейд почти четыреста раз, и в девяноста процентах случаев поиск оказался результативным.

Организаторы проекта - трое молодых омичей, но самой первой из них была Марианна Кайль, которая на своем опыте узнала, с какими трудностями сталкиваются стражи порядка при поиске пропавших людей, и решила организовать отряд помощников. Вскоре у нее появились друзья-единомышленники.

- Я случайно увидел объявление в интернете, что требуются поисковики. И меня, как говорится, "торкнуло". Приняли меня сразу, проинструктировали, взяли с собой в поиск, - вспоминает один из координаторов отряда Антон Ибраилов. - Теперь это уже стало частью моей жизни. Кто-то в свободное время играет в футбол, кто-то пьет пиво с мужиками в гараже. А мы ищем людей.

Свой первый поиск он запомнил на всю жизнь. Потерялся молодой человек, его ровесник. Парень позвонил родителям, сообщил, что отказали ноги, и он лежит возле дач. И связь пропала. Два дня его искали вместе с полицией. А потом ребята продолжили собственные поиски и, в конце концов, нашли. Но было уже поздно.

По словам спасателей, затянувшиеся рейды, особенно зимой, редко имеют счастливый конец. Летом у заблудившихся людей шансов выжить значительно больше. Бывали случаи, когда, в лесу, спустя несколько дней целыми и невредимыми находили маленьких детей. И это, конечно, настоящее счастье. Но примерно в каждом десяти случае, несмотря на все усилия, человека не удается найти. Многие волонтеры не выдерживают высоких психологических и физических нагрузок, уходят. Остаются только самые крепкие, одержимые поиском.

В команде спасателей - люди самых разных возрастов и профессий. "У неравнодушия возраста нет", - шутят ребята. В их рядах - учитель, водитель, менеджер, крановщик, прораб. Поиском они занимаются в свободное от работы время.

- Но если ситуация критическая, в опасности жизнь человека или потерялся ребенок, срываемся сразу. Неважно, день или ночь. Отпрашиваемся на работе у начальства, - поясняет Антон Ибраилов. - В последний раз, когда в Старом Кировске пропали две девочки, подменяя друг друга, работали без перерывов. Подключили клуб таксистов, команду радистов. И, в конце концов, нашли - целехонькими. Оказалось, что пока родители сходили с ума, подростки проводили досуг в веселой компании. Но мы были рады, что все закончилось благополучно.

По словам ребят, люди в большом городе пропадают постоянно. Кто-то теряется по глупости, кто-то - по пьянке. В прошлом году волонтеры выходили в рейды более шестидесяти раз. Больше всего вызовов бывает осенью - теряются грибники, и весной, когда из дома после ссор с родителями убегают подростки. Как правило, нагулявшись, поостыв, они возвращаются домой. Но ищут "потеряшек" с полной ответственностью. В путь отправляются, готовя карту, обозначая маршрут. Одеваются тепло, но легко. С собой обязательно рация, небольшой рюкзачок с термосом, аптечка.

- Бывает смешно смотреть голливудские фильмы, где герои-спасатели идут по бурелому, обвешанные наворочанным оборудованием. С таким грузом по снегу или по густой траве и двух километров не пройдешь, свалишься - улыбаются омские спасатели. - Нам за один рейд приходится преодолевать и по двадцать километров.

Пока одни выходят в поисковый рейд, другая часть команды работает в интернете. Сообщают о пропавшем человеке, размещают фото. Удивительно, но очень часто близкие не могут предоставить свежие снимки собственных детей или родственников, что значительно затрудняет поиск. Это одна из причин того, что девочку, пропавшую в Черлаке, нашли только через два года, а ее ровесницу Дашу Некрасову ищут до сих пор. Когда же фотографии есть, это, как правило, срабатывает.

- Недавно именно так обнаружили старушку, страдающую потерей памяти. Теперь родственникам предстоит выяснить, где она была в течение двух суток, - вспоминает координатор проекта Виталий Ергер. - Также ориентировка, размещенная в соцсети, помогла разыскать девушку, которая села в такси и как в воду канула. Отозвался человек, который ее видел, а мы оперативно среагировали.

Работает команда "Доброспас-Омск", как правило, в связке с полицией, следственным комитетом, уголовным розыском, "Россоюзспасом". Волонтерам помогают техникой, экипировкой, устраивают тренинги, где учат искать пострадавших в плотном дыму, лесной чаще, на болоте. "Зимой важно с самого начала найти на снегу следы ног или лыж пропавшего, не затоптать их. И тогда человек точно найдется", - делятся поисковики.

Организатор группы Марианна Кайль взяла на себя еще и просветительскую миссию. Молодая женщина, которая ждет второго ребенка, решила таким образом использовать свой декретный отпуск.

- Провожу со школьниками уроки безопасности, в игровой форме рассказываю что делать, если ты потерялся или, например, провалился под лед, - поясняет свою методику Марианна. - Объясняю, что если взрослый человек отбирает у тебя телефон, лучше его отдать. А, убегая, бежать не по ходу автомобильного потока, а навстречу - тогда ребенка увидят водители и это его обезопасит. Сейчас готовлю новую "игру" - как вести себя в случае теракта. Дай бог, чтобы эти знания ребятишкам не пригодились, но знать это необходимо.

В планах волонтеров "Доброспас-Омск" - усовершенствовать систему взаимодействия со спецслужбами. Сделать все, чтобы помощь к человеку пришла, как можно быстрее. Их личные телефоны - это номера горячих линий, принимающих звонки круглосуточно. На вопрос: "Почему вы этим занимаетесь?" ребята отвечают: "А кто, если не мы?".

Комментарий

Лариса Болдинова, сарший помощник руководителя СУ СК России по Омской области:

- Мы сотрудничаем с командой "Доброспас-Омск" уже на протяжении четырех лет. Это надежные люди, которые не станут искать отговорок, а сразу придут на выручку. Помимо поисков, каждую весну они выезжают на кладбища, чтобы привести в порядок могилы ветеранов. Собирают вещи для погорельцев и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Участвуют в совместной просветительской акции в Международный день пропавших детей. Такая у них потребность.

Контакты

"Доброспас-Омск": тел.: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08, e-mail: dobrospas-omsk@mail.ru.