Центральный районный суд города Омска взыскал с минобороны РФ и департамента имущества города полмиллиона рублей в пользу двух подростков, пострадавших во время взрыва в поселке Степной.

Олеся Кондакова и Ирина Лишко (слева направо): Наши дома - в тридцати метрах от территории бывшей воинской части, которую никто, по сути, не охраняет.и Фото: Наталья Граф/РГ

Это первая маленькая победа матерей, чьи дети получили тяжелейшие травмы на территории бывшей воинской части. Родители искалеченных мальчишек пытаются добиться справедливости уже почти год. Однако правоохранительные органы до сих пор не могут найти, кто виноват в том, что двенадцатилетний Боря умер от ожогов в реанимации, а его друзья Дима и Сережа чудом выжили и теперь не вылезают из больниц.

Не могла набрать телефон скорой...

...К дому Олеси Кондяковой я иду вдоль бывших складов воинской части N 221458. Вход в запретную зону охраняется исключительно сугробами. Старый деревянный забор сломан по всему периметру. На покосившихся столбах болтаются ошметки колючей проволоки. К складам ведут протоптанные дорожки.

- Мы живем в тридцати метрах от территории части, - поясняет Олеся. - Когда военные ее бросили, радости всех местных мальчишек не было предела. Они часами там пропадали. Одевались в камуфляжные костюмы, копались в оставленном имуществе, залезали на вышку, играли в солдат. Димка порой даже спал в военной форме.

В воскресенье, 15 апреля 2018 года, закадычные друзья Боря, Дима и Сережа прыгали на полигоне на старых автомобильных покрышках. Внимание мальчишек привлек шум от склада №15 - там потрескивало как будто щелкали петарды.

- Мы побежали к складу и увидели перевернутую бочку, из которой шел дым, - вспоминают ребята. - Решили забросать ее снегом, чтобы не начался пожар.

В следующий миг раздался мощный хлопок, и мальчишек обдало пламенем. В состоянии шока они побрели к дому Димы - он жил ближе всех.

- Я готовила ужин, и вдруг кухня как будто подпрыгнула, - вспоминает Олеся. - В панике выскочила на улицу и увидела как навстречу мне идут дети. Грязные, обгорелые, практически голые - на животах болтаются резинки от штанов. Волос и ресниц нет. Кожа чернеет, вздувается пузырями и лопается. Я даже телефон скорой набрала не с первого раза, так руки тряслись.

Пока ехала "неотложка", Боря просил, чтобы его маму не запускали в дом. Боялся, что она испугается. Врач вышла из скорой, увидела детей и заплакала.

Детей проверяли на полиграфе

Спустя несколько дней Боря умер в ожоговом центре. Дима балансировал на грани между жизнью и смертью. У него диагностировали ожог 37 процентов кожи, ожоговый шок и острую ожоговую токсемию. Сережа получил семь процентов ожогов, но во время перевязок кричал от боли так, что у матери разрывалось сердце.

- Медики нам сказали - молитесь, - не может вспоминать произошедшее без слез мама Сергея Ирина Лишко. - И мы с Олесей на коленях стояли в церкви. У нас не было денег, чтобы купить детям специальное термобелье и лекарства. Соседи и родные скидывались на красную икру - мальчишкам был нужен белок.

- Тогда мы еще не подозревали, что впереди нас ожидает еще один кошмар, - продолжает Олеся. - По факту взрыва в Степном и гибели Бори возбудили уголовное дело. И когда наши мальчишки пошли на поправку, на них решили свалить вину за случившееся. Следователь была уверена в том, что они либо специально подожгли химикаты, либо курили и бросали окурки в бочку. Выписавшихся из больницы детей проверяли на полиграфе, устраивали им очные ставки, на нас постоянно оказывалось давление. Диму и Сережу наотрез отказались признавать потерпевшими. Из ребят, наоборот, пытались сделать преступников.

Что творилось в душе у подростков - не передать словами. Они замкнулись в себе.

- Я чувствую себя виноватым, потому что выжил, а Боря нет, - обронил как-то Дима.

Родители просили помощи - после пережитого мальчики нуждались в поддержке психологов. Им отказали. А потом расследование и вовсе приостановили. В связи с тем, что так и не смогли найти подозреваемых.

Поселок никому не нужен

О бедах жителей поселка Степной "РГ-Неделя" уже писала ("Выселить! Растерял связь с армией..." от 07.09.17). Военный городок, где базировалась ракетная дивизия, расформировали больше десяти лет назад. С поселка сняли гриф секретности и колючую проволоку, ракетные шахты замуровали, а КПП ликвидировали.

После ухода ракетчиков местных жителей бросили на произвол судьбы. За несколько лет печально известная управляющая компания "Славянка" довела жилищный фонд Степного до катастрофического состояния. В январе 2012 года из-за прорыва трубы прямо в поселке разлилось около шестидесяти тонн мазута. Дело закончилось экологической катастрофой - в Степном объявили чрезвычайную ситуацию.

Доведенные до отчаяния жители обратились в Министерство обороны РФ с просьбой отдать многострадальный поселок муниципальным властям. Но процесс передачи имущества затянулся на долгие годы. Омские власти оказались не готовы к такому "подарку". По подсчетам чиновников, только на восстановление брошенного военными хозяйства требовалось минимум 300 миллионов рублей. А на рекультивацию земли после разлива мазута - еще 100 миллионов. Таких средств в бюджете города не оказалось. Жители Степного оказались ненужными никому. Чиновники и военные открещивались от поселка и упорно судились.

В конце концов, в марте 2018 года территорию бывшей воинской части передали на баланс администрации Омска. Вместо военных патрулей охранять огромную территорию части наняли двух бабушек-вахтерш - 1939 и 1949 годов рождения. Где уж им уследить за мальчишками...

По данным экспертизы, взрыв в Степном произошел в результате химической реакции воды, алюминиевой пудры и ортофосфата натрия. Военные утверждают, что списали и утилизировали пудру и химикаты еще в 2016 году. Чиновники уверяют, что на баланс их не принимали. На вопрос, откуда тогда на территории бывшей части взялась бочка с потенциально взрывоопасными веществами, представители ведомства предположили: "Может быть, местные жители принесли?"

...На днях соседи Олеси решили сжечь во дворе мусор. Дима впал в истерику и начал метаться по дому. Запах горелого вызывает у него паническую атаку. Подростки кричат и плачут во сне. Прячут за спину обезображенные руки. Не могут выйти на улицу в морозы. Их тела покрыты рубцами и шрамами.

- Только для лечения одной ноги Диме необходимо 27 тюбиков мази по 5 200 рублей каждый, - вздыхает Олеся.

Когда произошел взрыв, пострадавшим детям обещали оказать всю возможную помощь, вплоть до бесплатных пластических операций. А на деле не смогли организовать даже консультацию у психологов и реабилитацию в профилактории.

- На днях мы возобновили данное уголовное дело, - сообщили "РГ" в СУ СКР по Омской области. - Но подозреваемых в нем по-прежнему нет.

Комментарий

Дмитрий Пестов, ведущий юрист Центра возмещения вреда жизни и здоровью:

- Следственный отдел по Центральному округу города Омска в первую очередь пытался доказать, что потерпевшие сами виноваты в произошедшем. Но когда многочисленные экспертизы и иные следственные мероприятия показали, что ребята ни в чем не виноваты, следователи оказались в тупике и просто приостановили уголовное дело.

Понимая, что поддержки и помощи от правоохранительных органов не дождаться, потерпевшие обратились к юристам, чтобы самостоятельно в гражданском процессе доказать факты ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Министерства обороны РФ и администрации города Омска и добиваться компенсации перенесенных страданий. К сожалению, размер компенсаций, присужденный ребятам, нельзя назвать справедливым и достойным, а матери ребят вообще лишены какой-либо компенсации за свои переживания.

Представляется не лишним напомнить слова председателя Совета судей, секретаря пленума Верховного Суда РФ Виктора Момотова, что "мизерные компенсации морального вреда - это пережиток советской системы, когда моральный вред невозможно было определить материально. Но общество меняется, и компенсация морального вреда должна быть гораздо больше для того, чтобы сумма могла сгладить страдания потерпевшего".

В связи с этим мы намереваемся бороться дальше и просить вышестоящий суд о более достойной компенсации.

Цифра

100 миллионов рублей необходимо потратить на рекультивацию загрязненной земли на территории бывшего военного городка.