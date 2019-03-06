На разрезе в Новосибирской области погиб рабочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели слесаря на разрезе "Восточный" в Искитимском районе. По предварительным данным, 35-летний слесарь устанавливал гусеничную ленту на экскаватор и нарушил правила безопасности. В результате его убило ковшом экскаватора.

- Уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ - "Нарушение правил охраны труда", - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области. - Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Между тем это уже не первый случай, когда работники гибнут на угольном разрезе "Восточный" из-за нарушений техники безопасности. В январе в Искитимском районе погибли двое сотрудников подрядной организации. 45-летний и 35-летний рабочие меняли колесо на самосвале БелАЗ. Колесо лопнуло и мужчины получили тяжелейшие травмы. Один из них погиб сразу, другой скончался по дороге в больницу.