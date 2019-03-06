СК на Ставрополье начал проверку ДТП с шестью погибшими

Кочубеевский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Ставрополью начал проверку качества оказания транспортных услуг владельцем Mercedes-Benz Vito, который сегодня утром столкнулся с ЗИЛом на трассе "Кавказ". В результате ДТП погибли шесть человек.

- Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе назначены судебно-медицинские экспертизы, а также предприняты меры на получение сведений об исправности транспортного средства перед выездом его на маршрут, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Следователи должны будут выяснить, насколько услуги соответствовали нормам безопасности для жизни и здоровья пассажиров.

Как уже сообщалось, около пяти часов утра 6 марта в Кочубеевском районе Ставропольского края лоб в лоб столкнулись отечественный грузовик ЗИЛ и пассажирский минивэн Mercedes-Benz Vito. Иномарка везла восьмерых граждан Азербайджана в Москву. Четыре пассажира минивэна погибли на месте ДТП, еще двое скончались в машине скорой помощи по пути в ЦРБ Невинномысска. Оба водителя и еще два пассажиры госпитализированы.