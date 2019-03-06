Число пострадавших в ДТП под Петербургом возросло до 11

В аварии с рейсовым автобусом на Мурманском шоссе в Ленинградской области пострадали 11 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас состояние еще трех человек врачи оценивают как средне-тяжелое, пострадавшие госпитализированы в Волховскую межрайонную больницу.

Напомним, ДТП произошло на 119-м километре Мурманского шоссе. Автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Тихвина в Санкт-Петербург.

В аварии погиб водитель иномарки, трое пассажиров легковушки госпитализированы. Травмы получил водитель автобуса и семеро пассажиров.