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06.03.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ДТП под Петербургом возросло до 11

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В аварии с рейсовым автобусом на Мурманском шоссе в Ленинградской области пострадали 11 человек, восемь из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас состояние еще трех человек врачи оценивают как средне-тяжелое, пострадавшие госпитализированы в Волховскую межрайонную больницу.

В Ленобласти три человека погибли при столкновении автобуса с фурой

Напомним, ДТП произошло на 119-м километре Мурманского шоссе. Автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Тихвина в Санкт-Петербург.

В аварии погиб водитель иномарки, трое пассажиров легковушки госпитализированы. Травмы получил водитель автобуса и семеро пассажиров.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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