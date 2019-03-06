Число раненных в ДТП с автобусом под Петербургом достигло 14 человек

Количество раненных в аварии с автобусом в Волховском районе Ленинградской области, по уточненным данным, составило 14 человек, сообщает региональное Управление ГИБДД.

Напомним, утром на 119-м километре Мурманского шоссе в автобус, следовавший из Тихвина в Петербург, врезался Renault Logan.

По предварительным сведениям, иномарка вылетела на встречную полосу, что и спровоцировало ДТП. В результате погиб водитель легкового автомобиля, три человека получили травмы.

Пострадали водитель и десять пассажиров автобуса. Сейчас все они доставлены в Волховскую межрайонную больницу. Состояние восьми пострадавших вызывает серьезные опасения у врачей. По данным пресс-службы регионального правительства, несколько человек получили такие травмы, что существует угроза их жизни.