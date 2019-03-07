Экс-зампрокурора Башкирии стал фигурантом еще одного уголовного дела

На бывшего зампрокурора Башкирии Олега Горбунова завели еще одного уголовное дело о взятке. О новом эпизоде сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России.

Напомним, что ранее Олегу Горбунову предъявили обвинение по двум эпизодам взяток в особо крупном размере за помощь в освобождении обвиняемых от уголовной ответственности. В СКР уточнили, что новый эпизод взятки установлен 4 марта. Следователи подозревают Горбунова в получении трех миллионов рублей за аналогичные преступные действия.

По данным СКР, вместе с Горбуновым по уголовном делу проходят еще восемь человек, включая бывшего заместителя начальника управления прокуратуры Башкирии Артура Шаретдинова и экс-прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина