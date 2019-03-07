Суд приговорил экс-главу Нижнего Новгорода к 10 годам лишения свободы

В Нижнем Новгороде завершился судебный процесс над экс-главой города Олегом Сорокиным и бывшими сотрудниками милиции Евгением Ворониным и Романом Маркеевым. По итогам оглашения приговора экс-полицейские признаны виновными в похищении человека и превышении должностных полномочий в 2004 году, а Сорокина суд посчитал их пособником и признал виновным в получении взятки в 2013-м.

Как уже писала "РГ", Олегу Сорокину инкриминировалась часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также соучастие в похищении человека. По версии следствия, в 2004 году Воронин, занимая должность начальника отдела в ГУВД Нижегородской области и желая получить информацию о лицах, причастных к совершенному в 2003 году покушению на Сорокина, разработал план психологического воздействия на гражданина Новоселова, который мог обладать такой информацией. Реализуя этот план, сотрудники милиции, в числе которых был Маркеев, выследили потерпевшего, насильно поместили его в автомобиль Сорокина и вывезли в лес, где чиновник применил к нему насилие, а также угрожал применением насилия. После получения информации похищенного отпустили.

Что касается получения взятки, то этот эпизод связан с проведенным семь лет назад аукционом на право аренды 14 земельных участков площадью свыше 4,5 квадратных километра в Советском районе Нижнего Новгорода, там построили жилье. Фирма-победитель торгов для участия в них получила займы от ООО "Управляющая компания "Столица Нижний", контрольной долей в котором (60 процентов) владела супруга Сорокина.

На заключение договоров аренды тех же участков претендовала другая компания, которая обжаловала результаты аукциона в ФАС, а также в арбитражном суде региона. Как выяснило следствие, Сорокин попросил своего знакомого "оказать услугу" - заплатить из его средств гендиректору этой компании миллион долларов за отказ от дальнейших претензий на земельные участки. Передача указанной суммы состоялась в марте 2013 года в офисе одного из банков. Эта услуга и была квалифицирована как взятка.

Суд признал виновным Олега Сорокина в превышении должностных полномочий, но освободил от наказания по этой статье за истечением срока давности. За соучастие в похищении человека назначено 5 лет лишения свободы, за получение взятки - 9 лет и штраф в размере 460 миллионов рублей. Путем частичного сложения наказаний итоговый срок составил 10 лет строгого режима. Воронин и Маркеев за похищение человека получили 5,5 и 5 лет колонии строгого режима соответственно. Помимо этого все осужденные должны будут выплатить Новоселову в общей сложности 2,1 миллиона рублей за причиненный ущерб.