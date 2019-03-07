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07.03.2019 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском с рельсов сошли четыре вагона

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Новосибирской области на станции Карасук-1 омского региона Западно-Сибирской железной дороги произошло ЧП с поездом.

Фото: Пресс-служба МЧС по Иркутской области
В Иркутской области сошли с рельсов 29 грузовых вагонов

Сегодня в 05.36 утра по местному времени при формировании состава на станционных путях для маневренных работ с рельсов сошли четыре порожних полувагона.

- На месте схода работает восстановительный поезд станции Карасук. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги выехала к месту происшествия, - сообщила "РГ" представительница службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги Светлана Заносова.

В результате схода оказались повреждены пешеходный настил и стрелочный перевод станционного пути. Вагоны не опрокинулись. Как отмечают железнодорожники, на движение поездов данное происшествие не повлияет.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск
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