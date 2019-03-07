Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы в четверг, 7 марта, удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу метролога филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева.

Его арест продлится два месяца (до 6 мая), сообщает ТАСС. Кайшева подозревают в причастности к хищению газа и организации преступного сообщества. Главными фигурантами по этому делу выступают сенатор Рауф Арашуков и его отец.

Ранее стало известно об аресте и.о. директора регионального филиала "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" Ирины Валешной.