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07.03.2019 13:19
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы в четверг, 7 марта, удовлетворил ходатайство следствия и поместил под стражу метролога филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева.

Следствие предъявило отцу Арашукова обвинения в хищении газа на 31 млрд

Его арест продлится два месяца (до 6 мая), сообщает ТАСС. Кайшева подозревают в причастности к хищению газа и организации преступного сообщества. Главными фигурантами по этому делу выступают сенатор Рауф Арашуков и его отец.

Ранее стало известно об аресте и.о. директора регионального филиала "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" Ирины Валешной.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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