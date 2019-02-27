Суд арестовал нового фигуранта дела Арашуковых о хищении газа

Басманный суд Москвы арестовал исполняющую обязанности директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирину Валешную. Ее считают причастной к делу Арашуковых о многомиллиардном хищении газа у "Газпрома".

Судья Елена Ленская постановила арестовать Валешную до 24 апреля. Рассмотрение аналогичного дела в отношении замгенерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова суд отложил, так как на заседание не явился адвокат обвиняемого.

Напомним, два этих фигуранта, а также ряд других топ-менеджеров дочерних компаний ПАО "Газпром" на Северном Кавказе и юге России (преимущественно в Ставропольском крае), ранее были арестованы по подозрению в причастности к хищению более 30 миллиардов рублей. По версии следствия, руководили махинациями с сырьем сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Под подозрением также оказались высокопоставленные чиновники полиции и следственного комитета.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, Ирина Валешная с 2016 по 2019 года поручала метрологам филиала в Минераловодском районе получать деньги от предприятий, которые потребляли природный газ, поставленный в обход приборов учета. С 2015 года аналогичные указания директорам филиалов АО "Газпром газораспределение Ставрополь" давал Замир Борсов - по его распоряжению они собирали наличные деньги за неучтенные поставки газа. Следователи подчеркивают, что указания о конкретных потребителях Борсов получал непосредственно от Рауля Арашукова.

Кроме того, сенатор Рауфа Арашукова подозревают в убийстве заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.