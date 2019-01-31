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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК показал убранство особняка арестованного сенатора Арашукова

Текст: Иван Петров

Следственный комитет России разместил на ведомственном YouTube-канале видео обыска в особняке сенатора Рауфа Арашукова.

Видеоролик длится 2 минуты 20 секунд, за это время показывается шикарная обстановка трехэтажного огромного дома, залы приемов, столовые, спортзал, бассейн, бар. В цветовой гамме интерьера особняка превалирует золотой. Проводящие обыск сотрудники Следственного комитета и оперативники ФСБ никаких комментариев во время съемки видео не дают.

Ранее "Российская газета" сообщала, что по делу сенатора Арашукова изъята целая коллекция холодного оружия, драгоценности общим весом около 50 кг, несколько золотых слитков, много наличности в долларах США.

Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ ТАСС
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Напомним, Басманный суд по ходатайству следствия накануне отправил в СИЗО "Лефортово" на срок до 30 марта 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова. Ему уже предъвили обвинение в создании и участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Согласно материалам дела, сенатор Арашуков причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Задержание сенатора от КЧР Рауфа Арашукова РГ-Видео
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