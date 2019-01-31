У сенатора Арашукова обнаружили золотой слиток в форме 100-долларовой купюры

После задержания прямо на заседании Совета Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова оперативники ФСБ и следователи СК России отправились с обыском к нему домой. Как рассказал "Российской газете" близкий к следствию источник, сенатор владеет большой коллекцией холодного оружия: сабли, кортики, кинжалы и ятаганы. Кроме того, у него обнаружили несколько слитков золота - весом по 1 кг и по 250 грамм. Особое удивление у правоохранителей вызвал необычный золотой слиток, сделанный как банкнота в 100 долларов США. 50 кг ювелирных изделий в общей сложности было описано. Силовики описали и изъяли в качестве вещдоков также крупную сумму наличных в долларах и четыре банковских карты.

Напомним, 32-летнего действующего сенатора обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса РФ: "участие в преступном сообществе", "убийство" и "давление на свидетеля". По данным следствия, Рауф Арашуков причастен к совершению убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. На одного из свидетелей по делу об убийстве Жукова со стороны Арашукова оказывалось давление, чтобы скрыть его причастность к этому преступлению.

30 января сенатор по решению суда был заключен под стражу.

В четверг также стало известно, что в Москву доставлен задержанный отец сенатора Арашукова - советник ОАО "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков. 30 января правоохранители забрали его из рабочего кабинета в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, Арашуков-старший причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Похищенный газ поставлялся в Северо-Кавказский федеральный округ. По этому эпизоду возбуждено отдельное уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("мошенничество в особо крупном размере"). Кроме того, Арашуков проходит и по делу об участии в преступном сообществе. Правда, обвинение ему, в отличие от сына, пока не предъявлено, он имеет статус подозреваемого.

Следственный комитет вечером в среду сообщил, что в рамках расследования дела о хищении природного газа проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа. В частности, Русланом Арашуковым (племянник Рауфа Арашукова), Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, планируется их задержание.

По данным СК, Рауль Арашуков с 2002 по 2011 годы занимал должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", а ныне является советником гендиректора ОАО "Газпром Межрегионгаз". "Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа. В зависимости от роли каждого в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных "мошенничество" и "создание и участие в преступном сообществе", - сказала Петренко.

В СК пояснили, что соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли СКФО большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его за наличный расчет компаниям и физическим лицам. Фактически, преступники создавали условия для поставок газа несуществующим потребителям.