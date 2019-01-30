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30.01.2019 15:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК показал, как был задержан и доставлен на допрос Арашуков-старший

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России на ведомственном YouTube-канале опубликовал сразу два видео, посвященных сегодняшнему громкому задержанию советника генерального директора ОАО "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова.

На первом видео показано, как мужчину доставили в здание Следственного комитета России. Для его транспортировки использовался длинный белый микроавтобус, который, как видно на съемке сверху, с трудом смог развернуться в тесном дворе следственного управления.

На втором видео показан момент, когда оперативники ФСБ и следователи СК России пришли в рабочий кабинет Арашукова.

Фото: СК РФ/РИА Новости
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Ранее в СК сообщили, что Рауль Арашуков, по версии следствия, причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Похищенный газ, по данным следствия, поставлялся в Северо-Кавказский федеральный округ. По этому эпизоду возбуждено отдельное уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере".

Кроме того, расследование продолжается и по уголовному делу о создании и участии в преступном сообществе по статье 210 УК РФ. В нем фигурантом является 32-летний сенатор Рауф Арашуков - сын Рауля.

Младшего Арашукова сегодня утром задержали прямо во время заседания Совета Федерации. По версии следствия, сенатор непосредственно причастен к совершенным в 2010 году убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Следователи по указанным делам в настоящее время проводят масштабную работу. Следственно-оперативная группа состоит из более 200 следователей и оперативников ФСБ. Мероприятия одновременно проводятся в 11 городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других.

Ранее "РГ" сообщила, что документы для избрания сенатором Рауфа Арашукова, возможно, были подделаны. Об этом изданию сообщил источник, близкий к следствию. В настоящее время назначена экспертиза этих документов.

Поддельным, скорее всего, окажется и загранпаспорт сенатора, который изъяли у него при задержании. По этому документу, по словам источника "РГ", он намеревался незаметно выехать из страны. Предполагается, что он узнал про интерес следствия к своей персоне и собирался выехать в ближайшие дни на ПМЖ в Объединенные Арабские Эмираты. Именно с этим связан визит силовиков прямо на заседание Совфеда - они боялись упустить фигуранта уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Юг России СЗФО Санкт-Петербург СКФО Карачаево-Черкесия Задержание сенатора от КЧР Рауфа Арашукова
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