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30.01.2019 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После предъявления обвинения Арашуков заявил о незнании русского языка

Текст: Иван Петров
Следователи Главного следственного управления (ГСУ) СК России сразу же после первых допросов предъявили обвинения члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфу Арашукову, его отец - советник гендиректора ОАО "Газмпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков - пока остается в статусе подозреваемого.

Сенатора Рауфа Арашукова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ: 210-й об "участии в преступном сообществе", 309-й о "давлении на свидетеля" и 105-й об "убийстве".

В настоящее время следователи продолжают допрашивать сенатора уже в статусе обвиняемого. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, Рауф Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему предоставлен.

По данным следствия Рауф Арашуков причастен к совершению убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. На одного из свидетелей по делу об убийстве Аслана Жукова со стороны Арашукова оказывалось давление, чтобы скрыть его причастность к этому преступлению. Также сенатор обвиняется в участии в преступном сообществе.

Фото: СК РФ/РИА Новости
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В Следственном комитете рассказали, что изначально уголовное дело по фактам этих убийств расследовалось в территориальных органах СК России. И долгое время особо тяжкие преступления оставались нераскрытыми. Впоследствии по личному указанию председателя СК России Александра Бастрыкина дело было передано в Москву опытным следователям ГСУ СК России. В итогу были собраны доказательства причастности Рауфа Арашукова к организации тех убийств.

При этом отцу сенатора - Раулю Арашукову, которого также сегодня задержали, обвинение пока не предъявлено.

В СК отметили, что он подозревается в совершении преступлений по ч.3 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Согласно материалам дела, он причастен к хищениям на протяжении нескольких лет принадлежавшего ПАО "Газпром" природного газа. Общая сумма похищенного - более 30 млрд рублей. Газ перенаправлялся на Северный Кавказ.

Следователи по указанным делам в настоящее время проводят масштабную работу

Следственно-оперативная группа состоит из более 200 следователей и оперативников ФСБ. Мероприятия одновременно проводятся в 11 городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Задержание сенатора от КЧР Рауфа Арашукова
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