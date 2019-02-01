Суд арестовал шестого фигуранта дела Арашукова о хищении газа

Исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кяров арестован по решению Басманного суда Москвы. Об этом в пятницу сообщил в своем официальном аккаунте Twitter Следственный комитет России.

- Суд арестовал исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова по уголовному делу о хищении природного газа на сумму свыше 30 млрд рублей, - говорится в сообщении.

Как уточняет ТАСС, топ-менеджер регионального филиала "Газпрома" заключен под стражу до 31 марта по ходатайству следствия. Ранее следователи провели допрос Кярова по делу о крупном хищении природного газа. В ходе процесса представитель СКР заявил, что причастность фигуранта установлена на основании свидетельских показаний. В ведомстве отметили, что подозреваемый может скрыться или как-то повлиять на ход расследования, а потому необходимо заключить его под стражу. Представитель прокуратуры полностью поддержал ходатайство СК, также настояв на аресте Кярова.

При этом подозреваемый заявил, что сам явился к представителям ФСБ по КЧР с целью выяснить суть обвинений, хотя имел все возможности скрыться. Защитник топ-менеджера предлагал отпустить его под залог, сумма которого могла достигать 1 миллиона рублей, или назначить ему ограничение в виде домашнего ареста. Однако судья Наталья Дударь, выслушав доводы обеих сторон, приняла решение арестовать Кятова сроком на два месяца.

Алан Кяров уже шестой арестованный фигурант громкого дела Арашуковых, в котором замешан отец сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова - Рауль. Рауль Арашуков, как и еще пятеро подозреваемых, уже арестован по подозрению в мошенничестве и созданию и организации преступного сообщества.

Сам сенатор арестован судом по подозрению в убийстве, давлении на свидетелей и участие в преступном сообществе.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в принадлежащих подозреваемым домах - всего около 40 обысков в 11 городах России.