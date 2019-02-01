Новости

Орешкин провел встречу со своим белорусским коллегой Крутым 19:31
МИД РФ: США утратили интерес к антитеррористическому сотрудничеству 19:30
Fitch обеспокоил рост необеспеченных кредитов в России 19:30
Вышел ураганный трейлер нового "Форсажа" - со "Скалой" и Стейтемом 19:30
На Украине книгу Довлатова запретили из-за упоминания Безрукова 19:24
Донцова и Чуковский стали самыми тиражируемыми авторами в 2018 году 19:05
ЦБ оценил рост зарплат без эффекта от майских указов 18:56
Вышел официальный трейлер военного триллера Павла Лунгина "Братство" 18:48
В Москве арестован подозреваемый в похищении мужчины после перестрелки 18:45
Видео: 5 главных признаков гриппа и как уберечься от него 18:45
В МИД РФ обсудили ситуацию в Венесуэле с послами стран Латинской Америки 18:36
Суд арестовал шестого фигуранта дела Арашукова о хищении газа 18:36
В Самаре на детской площадке на двух девочек упала глыба льда 18:20
В Якутске опровергли отказ в обучении русских детей 18:19
Россия и Турция обсудили скорейший запуск Конституционного комитета Сирии 18:17
Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram 18:07
На Кубани МВД проверит конфликт охранников ТЦ с школьницами 17:54
Школьникам разрешат управлять составом метро 17:50
Трамп объявил о выходе США из ДРСМД 17:50
На белгородских заправках на три года заморозят цены на газ 17:36
Видео: Toyota Fortuner корчует пни в зимнем лесу 17:35
Французским полицейским разрешили применять спецоружие на митингах 17:14
На Кубани глава района неожиданно передумал уходить в отставку 17:06
В Самаре покажут написанные нефтью картины 17:00
Вопросы активного долголетия обсудят на форуме в Сочи 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2019 18:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал шестого фигуранта дела Арашукова о хищении газа

Текст: Михаил Сухарев

Исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кяров арестован по решению Басманного суда Москвы. Об этом в пятницу сообщил в своем официальном аккаунте Twitter Следственный комитет России.

- Суд арестовал исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова по уголовному делу о хищении природного газа на сумму свыше 30 млрд рублей, - говорится в сообщении.

Фото: РИА Новости
СК показал убранство особняка арестованного сенатора Арашукова

Как уточняет ТАСС, топ-менеджер регионального филиала "Газпрома" заключен под стражу до 31 марта по ходатайству следствия. Ранее следователи провели допрос Кярова по делу о крупном хищении природного газа. В ходе процесса представитель СКР заявил, что причастность фигуранта установлена на основании свидетельских показаний. В ведомстве отметили, что подозреваемый может скрыться или как-то повлиять на ход расследования, а потому необходимо заключить его под стражу. Представитель прокуратуры полностью поддержал ходатайство СК, также настояв на аресте Кярова.

При этом подозреваемый заявил, что сам явился к представителям ФСБ по КЧР с целью выяснить суть обвинений, хотя имел все возможности скрыться. Защитник топ-менеджера предлагал отпустить его под залог, сумма которого могла достигать 1 миллиона рублей, или назначить ему ограничение в виде домашнего ареста. Однако судья Наталья Дударь, выслушав доводы обеих сторон, приняла решение арестовать Кятова сроком на два месяца.

Алан Кяров уже шестой арестованный фигурант громкого дела Арашуковых, в котором замешан отец сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова - Рауль. Рауль Арашуков, как и еще пятеро подозреваемых, уже арестован по подозрению в мошенничестве и созданию и организации преступного сообщества.

Сам сенатор арестован судом по подозрению в убийстве, давлении на свидетелей и участие в преступном сообществе.

Ранее сообщалось, что силовики провели обыски в принадлежащих подозреваемым домах - всего около 40 обысков в 11 городах России.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на блокировку Telegram
В Кремле не получили послания Гуайдо
Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток
Дело о взрыве в петербургском метро передано в суд
В России проиндексировали ряд социальных выплат