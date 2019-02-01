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01.02.2019 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Установлен шестой фигурант дела Арашукова о хищении газа

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: srsr15891455/Twitter Фото: srsr15891455/Twitter
Фото: srsr15891455/Twitter

Сотрудники Следственного комитета РФ допрашивают исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова. Он стал шестым фигурантом в деле о хищении природного газа у ПАО "Газпром" на сумму свыше 30 миллиардов рублей. После допроса следователи будут ходатайствовать о заключении Кятова под стражу.

Арестованы отец сенатора Арашукова и еще четыре фигуранта громкого дела

Как уже сообщалось, накануне Басманный суд Москвы арестовал пятерых подозреваемых по этому делу - Рауля и Руслана Арашуковых, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова. Все они занимали высокие посты в структурных подразделениях "Газпрома". В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 210 УК РФ ("мошенничество"; "создание и участие в преступном сообществе").

- Следствию известно, что соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям, - отметила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По информации ведомства, сотрудники СК РФ вместе с ФСБ и МВД провели свыше 40 обысков в 11 городах России по этому громкому делу.

32-летнему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову (сыну советника генерального директора компании "Газпром Межрегионгаз" Рауля Арашукова), который был задержан ранее, уже предъявлено обвинение по трем статьям: ч. 3 ст. 210 УК РФ ("участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 УК РФ ("давление на свидетеля"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство").

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Карачаево-Черкесия Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
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