Суд арестовал третьего фигуранта дела Арашукова о хищении газа

В четверг вечером Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игоря Травинова, который является фигурантом дела Рауля Арашукова. Его, как и других арестованных подозревают в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

- Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении Травинова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 марта, - передал корреспондент ТАСС слова судьи Басманного суда.

Сегодня также были арестованы двое других фигурантов этого громкого дела: первый заместитель гендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов и глава филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Им также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 30 марта.

Задержанные проходят по уголовному делу о хищении природного газа более чем на 30 миллиардов рублей. Ранее в рамках расследования данного дела был задержан генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, который является отцом сенатора Рауфа Арашукова. Сейчас в Басманном суде проходит заседание, на котором избирается мера пресечения для топ-менеджера "Газпрома".

Сам сенатор Рауф Арашуков уже помещен в СИЗО "Лефортово" на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ряду статей, в том числе создание и участие в преступном сообществе и два эпизода убийства.