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31.01.2019 21:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал третьего фигуранта дела Арашукова о хищении газа

Текст: Михаил Сухарев

В четверг вечером Басманный суд Москвы до 30 марта арестовал генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игоря Травинова, который является фигурантом дела Рауля Арашукова. Его, как и других арестованных подозревают в участии в преступном сообществе и мошенничестве.

- Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить, избрать в отношении Травинова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 марта, - передал корреспондент ТАСС слова судьи Басманного суда.

Фото: Снимок с видео/Следственный комитет РФ/ ТАСС
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Сегодня также были арестованы двое других фигурантов этого громкого дела: первый заместитель гендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов и глава филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев. Им также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца до 30 марта.

Задержанные проходят по уголовному делу о хищении природного газа более чем на 30 миллиардов рублей. Ранее в рамках расследования данного дела был задержан генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, который является отцом сенатора Рауфа Арашукова. Сейчас в Басманном суде проходит заседание, на котором избирается мера пресечения для топ-менеджера "Газпрома".

Сам сенатор Рауф Арашуков уже помещен в СИЗО "Лефортово" на два месяца. Ему предъявлено обвинение по ряду статей, в том числе создание и участие в преступном сообществе и два эпизода убийства.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Задержание сенатора от КЧР Рауфа Арашукова
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