СК назвал фигурантов дела о хищении природного газа

В Следственном комитете рассказали о ходе расследования уголовного дела о хищении у ПАО "Газпром" природного газа на сумму более 30 млрд рублей. По этому делу вчера был задержан, а сегодня доставлен в Москву советник ОАО "Газпром Межрегионгаз" Рауль Арашуков.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, сегодня следователи допросили в качестве подозреваемых Рауля Арашукова, Руслана Арашукова, Гузера Хашукаева, Николая Романова и Игоря Травинова.

Руслан Арашуков - племянник Рауфа Арашукова. Он, по данным следствия, как Хашукаев, Романов и Травинов являлся руководителем предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа. Именно им отправлялся похищенный газ.

С вышеперечисленными лицами были проведены и иные следственные действия, отметили в СК. Имеются в виду обыски, выемки документов и изъятие жестких дисков с рабочих компьютеров, очные ставки.

Отмечается, что следователи обратятся в суд с ходатайствами об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СК, Рауль Арашуков с 2002 по 2011 годы занимал должность генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь", а ныне является советником гендиректора ОАО "Газпром Межрегионгаз". "Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа. В зависимости от роли каждого в их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество" и "создание и участие в преступном сообществе", - пояснила Петренко.

В СК пояснили, что соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли СКФО большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. После этого они похищали газ, реализовывая его за наличный расчет компаниям и физическим лицам. Фактически, преступники создавали условия для поставок газа несуществующим потребителям.