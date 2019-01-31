Суд арестовал двоих фигурантов дела сенатора Арашукова

В четверг вечером Басманный суд Москвы арестовал двоих фигурантов по "делу Арашукова". Сначала в зале суда был арестован первый заместитель гендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, следом под стражу был отправлен глава филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.

- Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Романова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года, - сообщила "РГ" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как сообщает ТАСС, Гузер Хашукаев также был арестован сроком на два месяца. В ближайшее время Басманный суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте еще двоих фигурантов уголовного дела: гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.

Все задержанные проходят по уголовному делу о хищении природного газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей. По этому делу уже был задержан отец Рауфа Арашукова - Рауль.

Как сообщалось ранее, 30 марта в СИЗО "Лефортово" отправили сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, которому предъявлено обвинение в создании и участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.