Новости

Болгария приняла решение о продлении "Турецкого потока" 19:55
Суд арестовал двоих фигурантов дела сенатора Арашукова 19:49
Похититель картины Куинджи попросил прощения 19:33
В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы 19:29
Порошенко разрешил минобороны напрямую закупать вооружение за рубежом 19:25
В 2018 году через банки нелегально обналичены 177 млрд рублей 19:19
Бен Аффлек официально больше не Бэтмен 19:10
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15 19:09
АСВ будет напрямую выплачивать возмещения вкладчикам за 2-3 дня 18:55
На Кубани в суд передали дело о крупном мошенничестве 18:37
На Урале пьяный полицейский насмерть сбил пешехода 18:30
Жертвами ударов коалиции в Сирии стали более тысячи мирных жителей 18:14
Над Кубанью ученые зафиксировали пролет крупного болида 18:14
Американская армия получит новую модификацию ПТРК Javelin 18:10
Корвет-"невидимка" отстрелялся крылатой ракетой в Балтийском море 18:03
Видео: Как превратить Toyota Fortuner в крутой снегоуборщик 18:00
В Псковской области запретили продавать вейпы подросткам 17:53
Отмена техосмотра для личного авто: мнения "за" и "против" - видео 17:53
В Воронеже труба котельной упала на людей 17:52
США готовы работать с любым победителем выборов президента на Украине 17:41
"Аэрофлот" вернет в меню для эконом-класса вино и пиво 17:38
В Чечне возбуждено уголовное дело после стрельбы в силовиков 17:38
В Москве появится "турбоперекресток" 17:36
В Ессентуках обнаружили неизвестные фото царской семьи 17:36
Патриарх Кирилл: Современная цивилизация размывает понятие семьи 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
Верховный суд разъяснил особенности договора дарения
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
В феврале заработает ряд важных для россиян законов
31.01.2019 19:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал двоих фигурантов дела сенатора Арашукова

Текст: Михаил Сухарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В четверг вечером Басманный суд Москвы арестовал двоих фигурантов по "делу Арашукова". Сначала в зале суда был арестован первый заместитель гендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" Николай Романов, следом под стражу был отправлен глава филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузер Хашукаев.

Фото: РИА Новости
СК показал убранство особняка арестованного сенатора Арашукова

- Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Романова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта 2019 года, - сообщила "РГ" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как сообщает ТАСС, Гузер Хашукаев также был арестован сроком на два месяца. В ближайшее время Басманный суд рассмотрит ходатайства следствия об аресте еще двоих фигурантов уголовного дела: гендиректора АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслана Арашукова, гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова.

Все задержанные проходят по уголовному делу о хищении природного газа у ПАО "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей. По этому делу уже был задержан отец Рауфа Арашукова - Рауль.

Как сообщалось ранее, 30 марта в СИЗО "Лефортово" отправили сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, которому предъявлено обвинение в создании и участии в преступном сообществе, а также двух эпизодах убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Задержание сенатора от КЧР Рауфа Арашукова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК показал убранство особняка арестованного сенатора Арашукова
В ЦБ опровергли информацию о якобы хранящемся золоте Венесуэлы
Красиво сработано: соцсети оценили силовой маневр Су-27 против F-15
Косачев раскритиковал решение Европарламента признать Гуаидо президентом
Собянин опроверг слухи о перебоях с завозом продуктов