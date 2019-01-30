СК попросил арестовать Арашукова по обвинению в организации убийств

Следственный комитет России просит Басманный суд арестовать сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по обвинению в организации убийств.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении члена Совета Федерации Арашукова Рауфа Раульевича", - подтвердили ТАСС в пресс-службе суда.

Там уточнили, что его обвиняют в совершении ряда преступлений - по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 УК РФ.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрена мера пресечения начнется в среду в ближайшее время.

Ранее сенатору уже предъявили обвинение. По данным следствия, он причастен к совершению убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. На одного из свидетелей по делу об убийстве Аслана Жукова со стороны Арашукова оказывалось давление, чтобы скрыть его причастность к этому преступлению. Также сенатор обвиняется в участии в преступном сообществе.