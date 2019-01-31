Суд в Москве арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова

Вечером 31 января Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал фигурантов дела сенатора Рауфа Арашукова. Мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта избрана заместителю директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, директору филиала "газпром межрегионгаз Ставрополь в Минеральных водах Гузеру Хашукаеву, директору АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Игорю Травинову, а также гендиректору АО "Газпром газораспределение Астрахань" и ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслану Арашукову - двоюродному брату сенатора Рауфа Арашукова.

Позже в суд был доставлен отец Рауфа Арашукова Рауль Арашуков. Он подозревается в хищении газа на 30 млрд рублей и в создании организованного преступного сообщества.

В зале суда в ходе слушаний Рауль Арашуков вину не признал и заявил, что не имеет отношения к тому, в чем его подозревают.

Но этим решением точка в "списке Арашукова" не поставлена. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на источники в органах следствия, по этому делу уже задержаны и другие подозреваемые.