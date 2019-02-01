СК попросит арестовать нового фигуранта дела о хищении газа на 30 млрд

В Следственном комитете России сообщили еще об одном фигуранте громкого уголовного дела о хищении природного газа "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, это исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Отмечается, что в настоящее время ведется его допрос, после чего следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании Кятову меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК напомнили, что по этому делу уже арестованы член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков (советник гендиректора "Газпром Межрегионгаз), Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов. Последние пятеро - руководители региональных филиалов газовой компании. Именно через их структуры похищался, по версии следствия, природный газ.

По словам Петренко, следователям известно, что вышеназванные соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо потребителям. После этого, выяснили следователи, злоумышленники похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. "Преступники создавали условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", - отметили в СК.

Следователи настоящее время продолжают следственные действия и оперативные мероприятия по установлению всех возможных эпизодов преступной деятельности, роли каждого из задержанных, а также иных лиц, причастных к расследуемым преступлениям.