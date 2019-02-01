СК попросит арестовать нового фигуранта дела о хищении газа на 30 млрд

Новости

На Кубани МВД проверит конфликт охранников ТЦ с школьницами 17:54
Школьникам разрешат управлять составом метро 17:50
Трамп объявил о выходе США из ДРСМД 17:50
На белгородских заправках на три года заморозят цены на газ 17:36
Видео: Toyota Fortuner корчует пни в зимнем лесу 17:35
Французским полицейским разрешили применять спецоружие на митингах 17:14
На Кубани глава района неожиданно передумал уходить в отставку 17:06
В Самаре покажут написанные нефтью картины 17:00
Вопросы активного долголетия обсудят на форуме в Сочи 16:58
Эрмитаж предложил создать российскую систему охраны картин 16:47
Видео: идет разбор обломков рухнувшего козырька здания "Гидропроект" 16:45
Вышел трейлер татарского фильма ужасов "Водяная" 16:45
В Волгограде подозреваемую в убийстве инвалида заключили под стражу 16:42
Сдать биометрию можно во всех клиентских центрах Почта Банка 16:21
Танкисты Северного флота перевооружатся на Т-80БВМ до конца года 16:15
Мэра Камызяка отправили под домашний арест 16:10
Первый китайский автозавод в России начал работу в тестовом режиме 16:08
Дело о взрыве в петербургском метро передано в суд 16:07
На Кубани врачи восстановили пенсионерке таз после тяжелого ДТП 16:05
В Ульяновске у 27 суворовцев выявлена патология легких 16:00
Вышел трейлер нового фильма Альмодовара с Пенелопой Крус и Бандерасом 16:00
В Черном море найден "Потерянный флот Гитлера" 15:59
Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток 15:55
В Омске арестовали школьницу, подозреваемую в насилии над сверстницей 15:38
В Нью-Йорке арестована российская актриса Ирина Усок 15:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему вырос импорт пальмового масла в Россию
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2019 16:28
Рубрика: Происшествия

СК попросит арестовать нового фигуранта дела о хищении газа на 30 млрд

Текст: Иван Петров

В Следственном комитете России сообщили еще об одном фигуранте громкого уголовного дела о хищении природного газа "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, это исполнительный директор АО "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Отмечается, что в настоящее время ведется его допрос, после чего следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании Кятову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
СК показал, как был задержан и доставлен на допрос Арашуков-старший

В СК напомнили, что по этому делу уже арестованы член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков (советник гендиректора "Газпром Межрегионгаз), Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов. Последние пятеро - руководители региональных филиалов газовой компании. Именно через их структуры похищался, по версии следствия, природный газ.

По словам Петренко, следователям известно, что вышеназванные соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо потребителям. После этого, выяснили следователи, злоумышленники похищали газ, реализовывая его компаниям и физическим лицам за наличный расчет. "Преступники создавали условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", - отметили в СК.

Следователи настоящее время продолжают следственные действия и оперативные мероприятия по установлению всех возможных  эпизодов преступной деятельности, роли каждого из задержанных, а также иных лиц, причастных к расследуемым преступлениям.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Уголовное дело сенатора Рауфа Арашукова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не получили послания Гуайдо
Российский гражданин погиб в украинской тюрьме из-за пыток
Дело о взрыве в петербургском метро передано в суд
В России проиндексировали ряд социальных выплат
Google оплатил штраф Роскомнадзора в 500 тысяч рублей