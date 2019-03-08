Бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга задержали во Внуково

Руслан Горринг, бывший первый заместитель Росгеологии, ставший известным всей стране после обнародования в сети видеоролика, в котором он обильно использовал ненормативную лексику и весьма грубо описывал свои отношения с подчиненными-женщинами, задержан правоохранителями в аэропорту Внуково.

Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, Горринг задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время его доставляют к следователю для допроса.

Ранее Горринг был уволен после публикации видео. Генеральному директору Росгеологии Роману Панову обьявили выговор, а в самом геологическом холдинге была назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности.