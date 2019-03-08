В Первоуральске потушили сильный пожар

Всю ночь пожарные боролись с огнем в Первоуральске, где этой ночью загорелся магазин, а затем - ветеринарная клиника и склад на улице Ильича.

"Около шести часов потребовалось, чтобы справиться с огнем, - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области. - В 06.51 по местному времени открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции".

Напомним, примерно в час ночи заполыхал сначала одноэтажный магазин. Из-за сильного порывистого ветра пламя быстро перекинулось на другие стоящие вплотную к магазину здания. Площадь пожара в целом составила 1800 квадратных метров.

От высокой температуры частично обрушились крыши горящих строений.

Передвижная инженерно-химическая не зафиксировала превышения вредных веществ в воздухе в районе ЧП. Никто в результате происшествия не пострадал.

"К расследованию обстоятельств пожара приступили дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории", - резюмировали в МЧС.