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08.03.2019 07:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Первоуральске потушили сильный пожар

Текст: Татьяна Воробьева

Всю ночь пожарные боролись с огнем в Первоуральске, где этой ночью загорелся магазин, а затем - ветеринарная клиника и склад на улице Ильича.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Около шести часов потребовалось, чтобы справиться с огнем, - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области. - В 06.51 по местному времени открытое горение было ликвидировано. Сейчас пожарные проливают и разбирают сгоревшие конструкции".

Напомним, примерно в час ночи заполыхал сначала одноэтажный магазин. Из-за сильного порывистого ветра пламя быстро перекинулось на другие стоящие вплотную к магазину здания. Площадь пожара в целом составила 1800 квадратных метров.
От высокой температуры частично обрушились крыши горящих строений.

Передвижная инженерно-химическая не зафиксировала превышения вредных веществ в воздухе в районе ЧП. Никто в результате происшествия не пострадал.

"К расследованию обстоятельств пожара приступили дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории", - резюмировали в МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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