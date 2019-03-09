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09.03.2019 16:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в закрытом режиме примет решение об аресте экс-замглавы "Росгеологии"

Текст: Наталья Козлова

Заседание Домодедовского городского суда о мере пресечения для бывшего первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга будет проходить за закрытыми дверьми

Бывшего замглавы "Росгеологии" Горринга задержали во Внуково

Такое решение вынес судья. С просьбой рассматривать это дело в закрытом режиме попросила защита Горринга. Она сослалась на личную информацию о подзащитном и его несовершеннолетних детях, которая содержится в материалах дела. Суд с таким ходатайством согласился.

Судя по материалам, которые следствие представило суду, Горрингу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По словам его защитника, Горринг виновным себя не признает.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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