Суд в закрытом режиме примет решение об аресте экс-замглавы "Росгеологии"

Заседание Домодедовского городского суда о мере пресечения для бывшего первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга будет проходить за закрытыми дверьми

Такое решение вынес судья. С просьбой рассматривать это дело в закрытом режиме попросила защита Горринга. Она сослалась на личную информацию о подзащитном и его несовершеннолетних детях, которая содержится в материалах дела. Суд с таким ходатайством согласился.

Судя по материалам, которые следствие представило суду, Горрингу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По словам его защитника, Горринг виновным себя не признает.