СК попросил арестовать экс-замглаву "Росгеологии" Руслана Горринга

Сегодня подмосковное подразделение Следственного комитета устами своего представителя Ольги Врадий объявило о желании обратиться в Домодедовский суд Московской области с просьбой об аресте бывшего первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга.

Напомним, что Горринг был задержан накануне в аэропорту Внуково. Следствие заявило, что его задержали по подозрению в крупном мошенничестве, но деталей дела не раскрыло.

В суд Горринга повезут сегодня.

Следствие не уточняет, по какому делу его задержали. Но по информации "РГ", речь идет о мошенничестве с землей в Московской области, которое расследует СК с 2011 года. И по этому делу есть несколько уже осужденных граждан, а уголовное дело Горринга было выделено в отдельное производство. А тихо уехать из Москвы Горринг, судя по всему решил, поняв, что после громкого увольнения, о нем вспомнят в Следственном ведомстве.

Напомним, что Горринг был уволен 29 января решением главы Минприроды Дмитрия Кобылкина после того, как в интернете был опубликован ролик, где Горринг общается с другими пользователями, употребляя нецензурную лексику с угрозами физической расправы. А еще этот гражданин особо подчеркивал свой высокий статус. Он напомнил, что уволил сотрудницу "Росгеологии" за то, что она заказала ему билет не первого, а бизнес-класса. Сразу после разразившего скандала Минприроды начало проверку "Росгеологии" .

Еще по официально не подтвержденной информации, лететь Руслан Горринг собирался в Сочи, возможно, для того, чтобы через Абхазию выехать из страны. Во всяком случае у него было три билета в Сочи на три разных рейса.