Аэропорт Пулково возобновил работу

Петербургский аэропорт Пулково вновь принимает авиарейсы и отправляет самолеты на вылет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Воздушные ворота северной столицы", являющейся управляющей компании аэропорта.

Воздушная гавань была закрыта с 11.00 из-за непогоды: порывистого ветра до 20 метров в секунду, обильных осадков и минимальной видимости. Для безопасности пассажиров некоторые прибывающие самолеты ушли на запасные аэродромы, вылет других был задержан на несколько часов.

Нормальная работа Пулково возобновилась в 14.20, аэропорт действует в штатном режиме.