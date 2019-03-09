Угроза наводнения в Петербурге миновала

В Петербурге миновала угроза нагонного наводнения, сообщается на официальном сайте комплекса защитных сооружений от наводнений (КЗС).

Плавучий затвор дамбы, отделяющий дельту Невы от Финского залива, начал движение на открытие в 13.00. В 14.00 затворы были полностью открыты на судопропускных и водопропускных сооружениях. Движение по Кронштадскому корабельному фарватеру восстановлено, но дежурная служба дирекции КЗС остается на рабочих местах в режиме готовности.

Угрозу наводнения для Петербурга создала сложная метеорологическая ситуация: резкий порывистый ветер до 20 метров в секунду, обильные осадки, начавший таять лед. Но в результате максимальный уровень подъема воды составил 95 сантиметров.

Надо отметить, что наводнениями в Петербурге считаются ситуации, когда вода поднимается до 160 сантиметров и выше. Уже в шестнадцатый раз за время эксплуатации дамбы ЧП удалось предотвратить.