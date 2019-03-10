Посольство США не сочло мину в багаже американского дипломата "угрозой"

По мнению МИД РФ, инцидентом с миной в аэропорту "Шереметьево" американская сторона старается проверить, насколько надежны системы безопасности в России. Российское внешнеполитическое ведомство назвало подобные действия "провокацией" и поставило в известность посольство США в Москве.

При этом, по словам пресс-секретаря посольства США Андреа Калан, мина, которую обнаружили сотрудники аэропорта "Шереметьево" в багаже одного из американских дипломатов, работающих в посольстве в Москве, "угрозы не представляла". Об этом сообщает 10 марта "Интерфакс".

Как заявила Калан, американской дипмиссии в РФ известно об инциденте, случившемся днем ранее в "Шереметьево". Ситуация, отметил пресс-секретарь, "была урегулирована", объект изъят, а дипломату позволили выехать из России. "Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", подчеркнула Калан.

Инцидент произошел утром 9 марта. На входе в термина D аэропорта "Шереметьево" на проверке багажа сотрудники безопасности заметили в чемодане предмет, похожий на минометную мину. Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно минометная мина, причем со взрывателем, хотя и без взрывчатого вещества.

Как заявил владелец багажа, сотрудник посольства США в РФ, покидающий Россию после окончания командировки, он действительно приобрел пустую оболочку мины "для личной коллекции". Мина была изъята.

По причине задержки дипломат опоздал на свой рейс, но ему помогли оформить билет на следующий, и он вылетел в Нью-Йорк в 14.35 того же дня.